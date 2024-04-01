المستشار تركي آل الشيخ يكشف عن هذا الأمر في ولاد رزق 3

ميرنا وليد - بيروت - مفاجأة أعلن عنها رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ وهي مشاركة الممثل المصري كريم عبد العزيز في فيلم "ولاد رزق 3".

ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جمعت بين كريم عبد العزيز وأبطال "ولاد رزق 3" عمرو يوسف وأحمد عز وكريم قاسم، مع المخرج طارق العريان، من موقع تصوير العمل.

"ولاد رزق 3" بطولة آسر ياسين، أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، وماجد الكدواني، وأسماء جلال، والفيلم تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.



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