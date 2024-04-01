نادين نسيب نجيم تشكر بلال شحادات لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - شكرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الكاتب السوري بلال شحادات على نص مسلسل "2024".

وفي التفاصيل كتبت نادين على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"تحية للكاتب بلال شحادات ، جبت اجلنا دمرتنا بكيتنا فوتنا حطيان بس منحبك شكراً على النص الحلو مش هينة نطلع بجزء ثاني قوي و يكون قد التحديات واكثر."

إشارة إلى أن مسلسل 2024 من إنتاج الصباح إخوان لصاحبها المنتج صادق الصباح، وتدور أحداثه حول قضية لم تُقفل فصولها بعد، ضمن مغامرة خطرة ما بين لبنان وتركيا، والمسلسل كتابة الكاتب بلال شحادات وإخراج المخرج اللبناني فيليب أسمر ، ويشارك في البطولة إلى جانب نادين نيب نجيم محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، كارمن لبس، غابرييل يمين، طوني عيسى، وسام صليبا، تالين أبو رجيلي وغيرهم.

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