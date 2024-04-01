شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار يثير قضايا مهمة بحبكة متصاعدة دراميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الحلقات الأولى من مسلسل "بدون سابق إنذار"، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، بأحداث متتالية ومتسارعة وسرد ممتع وغير مكلف يجعل من المشاهد مشاركًا فى الأحداث ومتعاطفًا مع بعض من أبطالها إلى حد كبير، وهو ما يظهر إبداع وسلاسة المخرج هانى خليفة منذ الحلقة الأولى للمسلسل التى بدأت أحداثها قبل نحو 10 سنوات فى مدينة دبى الإماراتية.

شهدت الحلقات الأولى من المسلسل الذى يعرض عبر قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية تطورًا كبيرًا فى الأحداث، وسرعان ما ناقشت بعض القضايا المهمة التى تواجه غالبية الأزواج، ومنها مقارنة الزوج بين الأم والزوجة والتى تأتى فى صالح الأولى ما يثير حنق الثانية، وسرعان ما ناقش العمل الدرامى أيضًا قضية تجميد البويضات التى برزت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

يستعرض العمل الدرامى فى حلقاته الكثير من الموضوعات الجانبية بجانب القضية الأساسية التى تسردها الحبكة الدرامية والمتمثلة فى معاناة زوجين مع ابنهما المريض بالسرطان وكيفية التعامل معه وسط الأزمة التى يعانيها، وسرعان ما يواجهان صدمة جديدة بعد معرفتهما بأن الطفل ليس ابنهما عن طريق تحاليل الجينات الوراثية DNA ليبدآ فى البحث عن ابنهما الحقيقى بجانب مساعدتهما للطفل الذى تربى معهما طوال السنوات الماضية.

يبرز المسلسل الذى يطرح فى 15 حلقة الكثير من الجوانب الإنسانية والاجتماعية، ويسلط الضوء على الكثير من الازمات الخاصة بالآباء حديثى الزواج، حيث سلط المخرج الضوء على علاقة جانبية متمثلة فى النجم أحمد خالد صالح، وزوجته فى معاناتهما مع التأقلم والعيش وسط الكثير من المشاكل التى تترك فيها الزوجة زوجها بمفرده لتهتم بأفراد عائلتها، وهو ما يعطى للمشاهد الكثير من الخيوط الدرامية التى تجعله مشاركا فى الأحداث.

يشار إلى أنه يشارك فى مسلسل «بدون سابق إنذار» مع آسر ياسين، وعائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح، الفنانون إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلا من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.