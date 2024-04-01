إبن ريما فقيه الرابع في أول ظهور له

ميرنا وليد - بيروت - نشر ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية السابقة اللبنانية ريما فقيه صورة مع عائلتها بمناسبة عيد الفصح المجيد.

وظهر في الصورة زوجها المنتج الموسيقي العالمي وسيم صليبي وأولادهما الأربعة.

وفي الصورة اول ظهور لطفلها الرابع الذي اطلقت عليه اسم "جايكوب".

وكانت ريما قد أعلنت في الرابع من شهر آذار/مارس عن ولادة طفلها الرابع، من خلال نشرها مجموعة صور وثقت من خلالها حملها بكل طفل، وكشفت عن إسم طفلها الرابع "جايكوب"، وعلقت موجهة رسالة لزوجها، وقالت: "الحمد لله الذي نعم علي بالصحة لإنجاب 4 أطفال، من كتر ما بحبك يا جوزي، ما كان فيني اتركك لوحدك".

وكانت إستطاعت ريما فقيه أن تخفي حملها الرابع بشكل جيد، وأعلنت عنه بطريقة غير مباشرة غير مستعرضة بطنها، وإكتفت بمشاركة صورة لها مع زوجها المنتج الموسيقي العالمي وسيم صليبي المعروف بـ سال، ظهرت فيها ملامح حملها المتقدم.

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