بعيد ميلادها الـ37.. إيمي سمير غانم وأختها دنيا يصدمان الجمهور بصورتهما في سن المراهقة.. لن تتخيلوا شكلهما – “تغيرن كثيرًا”!!

كتب امير فتحي في الاثنين 1 أبريل 2024 02:24 مساءً - احتفلت الممثلة الكوميدية المصرية إيمي سمير غانم، أمس الموافق 31 مارس بعيد ميلادها الـ 37 حيث أنها مواليد العام 1987.

صور نادرة من مراهقة دنيا وإيمي سمير غانم

وتزامنا مع تلك المناسبة، جمهور الفنانة إيمي سمير غانم نشر لها صورة مع شقيقتها دنيا وهما بعمر المراهقة، وكان بصحبتهما عدد من الصديقات، وكانت ملابسهما واحدة، ولذلك توقع الجمهور أن تكون الصورة من حفل مدرسي.

شكل دنيا وشقيقتها إيمي في الصورة بدا مختلف تماما عن الشكل الحالي، ولاحظ الجمهور التغير الكبير الذي حل بالفنانة إيمي سمير غانم، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من الجمهور.

دنيا وإيمي سمير غانم

دنيا سمير غانم وإيمي هما ابنتا الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، دخلا الوسط الفني منذ سنوات، حتى أن دنيا بدأت العمل بالتمثيل وهي طفلة، وحققت كل منهما نجاحا كبيرا في مجال الدراما والسينما.

إيمي سمير غانم اشتهرت أكثر على الصعيد الكوميدي، ولكنها أيضا أثبتت جدارتها كممثلة درامية من خلال مسلسل «حق ميت»، والذي شاركت به مع زوجها الفنان حسن الرداد.

دنيا سمير غانم قدمت الكوميديا بجدارة من خلال مسلسل «الكبير»، مع الفنان أحمد مكي، ثم أصبحت نجمة درامية وشاركت في عدة أعمال ومنها: «في ال لا لا لاند، نيللي وشيريهان، لهفة»، وغيرها.

حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاد زوجته

من ناحية أخرى، حرص النجم حسن الرداد على معايدة زوجته النجمة ايمي سمير غانم في ميلادها الـ37 برسالة رومانسية.

وشارك النجم المصري متابعيه على إنستجرام بصورة لإيمي وأرفقها برسالة كتب فيها: “كل سنه وأنتِ طيبة يا ألذ وأخف دم في مصر كلها، عقبال مليون سنة، ودايمًا سعيدة وناجحة ومحبوبة ومنورة حياتنا يا حبيبتي”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور الرداد الرومنسي، وتمنوا لهما المزيد من السعادة والحب في حياتهما العاطفية.

آخر أعمال إيمي سمير غانم

يُذكر أن آخر أعمال إيمى سمير غانم التليفزيونية مسلسل “سوبر ميرو”، الذى عرض فى رمضان 2019، وشاركها بطولته كل من والدها الراحل سمير غانم، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ملك قورة، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيى، وإخراج وليد الحلفاوى.

كما شاركت عام 2021 فى المسلسل الإذاعى “اتنين فى واحد”، وشاركه بطولته دياب، أشرف زكى، وكانت تدور أحداثه حيث تعمل سناء مدرسة فى إحدى المدارس الخاصة وتتصف بالاحترام واللباقة وحب الناس، يقع لها حادث كبير يتسبب في خلل بالمخ يجعلها بالليل شديدة الاحترام وبالنهار شديدة الإجرام ويطاردها الجميع.

وأعلنت إيمى سمير غانم عن اشتياقها للتمثيل ونيتها للعودة لدراما رمضان 2024، بعد انقطاع طويل، مشيرة إلى أنها بحاجة لتقديم أعمال تفرح الناس.

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