إسعاد يونس تتحدث عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بضرّتها شريهان

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة والإعلامية المصرية إسعاد يونس عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بضرتها الفنانة المصرية شريهان، مؤكدة أن هنالك ظروف قربت بينهما.

وقالت إسعاد يونس: "قصتي أنا وشريهان لا أعتبرها مثالا للناس، لكن هو قرار لأن أولادنا يحملون نفس الجينات والدم، وبالتالي انتهى أي شيء بيني وبينها كامرأتين. هي أم ولادي وأنا أم ولادها، وبحبها جدا".

وخلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة السورية أصالة في برنامج "بيج تايم بودكاست" المذاع عبر قناة MBC، ردت إسعاد يونس على سؤال من التي بادرت بالاقتراب من الأخرى قائلة: "الظروف، وتحديدا ليلة مولد ابنتها الكبيرة لولوا خلص الموضوع. لو إحنا الاثنين متزوجين رجل غير علاء كنا قتلنا بعض".

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