ميرنا وليد - بيروت - كعادتها، سحرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي قلوب المتابعين بإطلالتها الرمضانية الأنيقة الأخيرة. باسم ياخور يوزع الأموال على فنانين سوريين.. ويحدث موجة جدل في صفوف الجمهور

وقد شاركت هيفا وهبي المتابعين مجموعة صور عبر حسابها الخاص، أطلت فيها بفستان طويل باللون الأبيض، وفوقه معه عباءة طويلة باللونين الأبيض والذهبي بأكمام طويلة ومنتفخة وتطريز مميز.

ونسقت معه حقيبة يد بتصميم مميز على شكل طابة باللون الذهبي، وحذاء باللون الفضي من علامة RENE CAOVILLA التجارية ويحمل إسم "Chandelier Embellished Pumps - Silver"، ويصل سعره بحسب موقع البيع إلى الـ 1700$.

ومن الناحية الجمالية، رفعت هيفا وهبي شعرها بالكامل إلى الوراء بتسريحة ذيل الحصان، وطبقت ماكياج ناعم يليق بجمالها.

كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي ساحرة بأحدث إطلالة لها.. إليكم سعر حذائها وتصميمه المدهش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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