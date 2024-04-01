ياسمين رئيس تحصد الكثير من الإشادات عن دورها في " جودر "

ميرنا وليد - بيروت - تحقق الممثلة المصرية ياسمين رئيس، نجاحاً بدورها الذي تقدمه في مسلسل جودر، حيث تقدم دور شهرزاد.

ونالت ياسمين الكثير من الإشادات على مواقع التواصل الإجتماعي ومن بين التعليقات التي وردت إشادات بعفوية ياسمين وادائها في التمثيل المقنع.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد فتحي، سامية الطرابلسي، هدى مجدي، عبد العزيز مخيون، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر، عابد عنان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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