شاهد إسعاد يونس تكشف عن عمرها الحقيقي.. وأصالة وأديب في ذهول

كشفت الفنانة المصرية إسعاد يونس عن عمرها الحقيقي خلال لقاء لها مع برنامج “bigtimepodcast” على قناة MBC، حيث أكدت أنها تبلغ من العمر 74 عامًا.
وأوضحت يونس أن التقدم في العمر هو أمر طبيعي لكل إنسان، وأن الغريب هو أن تدعي امرأة أنها أصغر من عمرها الحقيقي.
وأضافت: “أنا سعيدة جدًا بالمرحلة العمرية التي أعيشها الآن، فقد تحررت من الكثير من الأمور، وأصبحت أكثر حرية في التصرف”.
وتابعت: “عندما أقف في الطوابير، أقول إن عمري 74 عامًا، فيقوم الناس بتقديمي في الصف”.
وأشارت يونس إلى أنها جدة لثلاثة أحفاد، تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 و 8 سنوات، وأنها تستمتع بقضاء وقتها معهم.
وأكدت يونس على أهمية الاستمتاع بكل مرحلة من مراحل الحياة، وأن التقدم في العمر لا يعني نهاية السعادة أو النشاط.
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