شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 22.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل المعلم الحلقة 22، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

شهدت الحلقة الـ 21 من مسلسل المعلم مفاجأة صادمة، حيث اتصل مفيد عاشور والد زمزم بالمعلم بشر، وأكد له إن قلاش ما زال على قيد الحياة فى المستشفى ويجب قتله لإخفاء السر الذى بينهما، خاصة إنهم كانوا قد سرقوا فلوس المعلم حامد والد مصطفى شعبان.

وعند حديث مفيد عاشور وبشر، سمعت زمزم حوارهما فسقطت على الأرض مغشيا عليها، وفى مشهد مؤثر أكد منعم لوالدته إنها تركته بسبب الجرى وراء المال، وإنها ستعرف معنى ما فعلته وتركته وهو كان يحتاج لها.

وصل شركاء الجنتل فى المخدرات لمنزل الأخير وأكدوا للجنتل وشداد وعنتر وسلوى خطاب وانتصار إنهم فى خلال 3 أيام إذا لم تعود المخدرات أو أموالهم سيقضون عليهم جميعا.

واشتكت فاتن شقيقة مصطفى شعبان لشقيقها من معاملة زوجها دياب لها، ولكن طمأنها شقيقها أنه ينوى السكن فى فيلا حتى يأخذ راحته وسوف يأخذها معه، تلميحًا وإشارة للأموال التى سيجنيها من بيع السمك.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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