نيللي كريم ترد على إتهامات باسم سمرة.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة المصرية نيللي كريم على تصريحات الممثل المصري باسم سمرة|، التي أكد فيها أنه رفض المشاركة بعمل كان سيجمعهما، بسبب طلبها مشاركة زوجها الممثل المصري هشام عاشور فيه.



وقالت نيللي كريم: "الكلام ده محصلش أنا آخر مرة اشتغلت مع باسم سمرة في مسلسل "ذات" ودا من أكتر من 10 سنين وبعدها عمر ما جات فرصة أو أي عمل يجمعنا، الكلام اللي هو حكاه مش حقيقي".

وعن كلامه أنه تعلمت التمثيل منه ومن الممثل المصرية إنتصار، فقالت نيللي: "أنه بيقول إني اتعلمت منه التمثيل أنا بتعلم كل يوم لو مخرج بشتغل معاه لأول مرة أو ممثل، واتعلمت منه أه طبعا باسم أستاذ كبير، بالنسبة ليا مسلسل "ذات" كان مهم ودور يخض، وإني أتعلم منه دا شيء مش عيب، والأستاذة إنتصار طبعا اتعلم منها هي أستاذة رائعة الحاجات دي عندي مش مشكلة طول ما أنا عايشه وبشتغل في المهنة دي أنا طول الوقت هتعلم ومرديتش على الكلام دا قبل كده لأن أيوة يا نجوم يا كبار أنا بتعلم منكم وشرف ليا إني اشتغلت معاكم".

كما عاتبت إنتصار على تصريحاتها، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة الدندراوي، وقالت: "أنا بس مش بحب الطريقة، ألوم على إنتصار لما قالت هي كانت بتاعة باليه وجات، بتاع الباليه مش ماشي في الشارع في أكاديمية فنون ومعهد الباليه وأنا كنت دارسة قسم إخراج مسرح، أنا مش جايه من الشارع دارسة موسيقى وباليه وفن مع ناس محترمة وأساتذة كبار".