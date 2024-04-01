هكذا إحتفلت دنيا سمير غانم بعيد ميلاد شقيقتها إيمي

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بعيد ميلاد شقيقتها الممثلة المصرية إيمي سمير غانم، برفقة إبنتها كايلا.

وشاركت دنيا سمير غانم الجمهور، صورة ظهرت فيها برفقة إيمي وإبنتها الصغيرة وقد إرتدن ملابس متشابهة باللونين الأبيض والأخضر وعليها شخصية الممثل المصري الراحل والدهما سمير غانم، وظهرن في الخلفية بوستر كبير للممثل الراحل مزينة ببالونات باللون الأخضر، وعلقت دنيا على المنشور قائلة: "بحبكم أوي كل سنة وإنتم طيبين".

وقد لفتت الشقيقتان الأنظار بإطلالاتهما الطبيعية وملامحهما الطبيعية، فقد أطلتا من دون ماكياج حيث تحرصا دائماً على الظهور بشكل عفوي والإحتفال من دون مبالغة.

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