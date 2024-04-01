شاهد لجين عمران ترد على من يقول لها الله يرزقنا زيجة من زواجاتك

كشفت الإعلامية لجين عمران عن مصدر ثروتها الوحيد، وأكدت أنها وصلت إلى ما وصلت إليه بفضل جهودها الشخصية، وليس لها علاقة بأزواجها السابقين.

وعبّرت لجين عن استياءها عندما يتحدث الآخرون بأن الله يرزقها من زواجاتها السابقة، وأعربت عن أملها في أن يتابع أزواجها السابقون حاليًا ويشاهدوا إن كانتلجين عمران قد حصلت على أي مكاسب منهم.

وأضافت أن ما تحققت لها اليوم من نجاح وتقدم هو نتيجة لتعبها والتوفيق الذي منحها الله، وأن الأشخاص الذين يحيطون بها يعلمون جيدًا الصعاب التي واجهتها في رحلتها، وعندما طلقت لم تحصل على أي تسوية أو مبلغ مالي.

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