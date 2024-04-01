ياسمين صبري أمام "طائرة" في أحدث ظهور لها.. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الصور أمام طائرة من أحدث ظهور لها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "ربنا يزيدك ويسعدك ويحفظك حبيبتي" ، "الجمال المصري" ، "تجنني" ، "عن جمالك أتحدث" ، "جميلة الجميلات" ، "ما شاء الله" .

ويعرض لـ ياسمين صبري في دراما رمضان 2024 مسلسل "رحيل".

مسلسل "رحيل" بدأ عرضه بالنصف الثاني من شهر رمضان، حصريا على قناة أبو ظبي، ويذاع الساعة 10 مساءًا، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج إبراهيم فخر.

اقرأ أيضا:

إسعاد يونس تكشف مدى علاقتها بـ شريهان (فيديو)

محمد إمام يوجه رسالة للجمهور بعد عرض الحلقة 5 بمسلسل "كوبرا"