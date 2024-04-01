موعد ومكان تشييع جنازة وعزاء والدة سيرين عبد النور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة سيرين عبد النور، موعد ومكان تشييع وإقامة صلاة الجنازة على والدتها السيدة سلفى جوزف فطوف، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

سيرين عبد النور، أعلنت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي عن موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة، حيث تقام صلاة الجنازة في الثانية من ظهر غد الثلاثاء في كنيسة مار نقولا للروم الآرثوذكس بالآشرفية.

وكشفت الفنانة اللبنانية عن إقامة العزاء، أيضا يوم الأربعاء في صالون الكنيسة، من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى السادسة مساءا.

يذكر أن، سيرين عبد النور أعلنت يوم الإثنين، عن وفاة والدتها ونشرت صورة معها عبر حساباتها الشخصية وعلقت: "إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي".