بهذه الكلمات.. نيقولا معوض يعزي سيرين عبد النور في وفاة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان نيقولا معوض، والدة الفنانة سيرين عبد النور، مقدما العزاء لها في وفاة والدتها.

وكتب نيقولا، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "المسيح قام.. حبيبتي ـ حاسس فيكي وبوجعك.. الله يكون معك ويصبرك ويقويكي يا رب".

وكانت الفنانة سيرين عبد النور، قد أعلنت في الساعات الاولى من صباح اليوم الإثنين، وفاة والدتها بعد صراع مع المرض.

وكتبت سيرين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة": "إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي".

يذكر أن، آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، ومن تأليف سلام كسيري، وإخراج رندة علم.