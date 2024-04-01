شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 7 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل جودر الحلقة 7، بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

وتوالت أحدث الحلقة 21 من مسلسل جودر بالكثير من الأحداث، خاصة بعد أن وقع شهريار مغشيًا عليه، جاء الحكيم لعلاجه وطمأن شهرزاد عليه، خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جودر، وقال لها يعانى من حمى اليوم الواحد درجة الحرارة ترتفع ويبتدى يهذى بالكلام، وظل يردد شهريار الخاينة أقطع رقبتها يا مسرور بس شهرزاد لا بلاش شهرزاد.

وتحدث الحكيم مع شهرزاد أن شهريار الكل يراه الملك المهاب وسفك الدماء سهل له ولكن لا أحد استطاع أن يرى أزمته الداخلية والخيانة التى تعرض لها وعقدة لا يستطيع التخلص منها وعليه مواجهة الأمر.

وعندما فاق شهريار سأل شهر زاد ماذا حدث لجودر فى رحلته قالت له: "أعرف اللى حصل الأول لجودر فوق المركب".

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