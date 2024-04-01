شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 22 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل صدفة الحلقة 22، بطولة النجمة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحًا، وعلى قناة CBC Drama في تمام الساعة 7.30 مساءً، والإعادة 3.00 صباحًا، وعلى قناة DMC في تمام الساعة 12:15 منتصف الليل، والإعادة الساعة 6:30 صباحًا، وعلى القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساء، وتعاد الساعة 3:00 صباحًا، بالإضافة إلى منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

بعدما كشف طارق "عصام السقا" لصدفة " ريهام حجاج"، خلال أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل صدفة الحقيقة كاملة، وعرفت أنه كان يستغلها ويضحك عليها حتى يسترد نقوده التى سلبها عمه منها، وكانت هناك نظرة حزن في عيون طارق بعدما انهارت صدفة، فهل سيشعر طارق أنه أحب صدفة ويعود لها مرة أخرى، هذا ما نعرفه خلال الحلقة 22.

مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

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