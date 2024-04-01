لـ يسرا معجب مجنون كتب لها رسالة بدمائه.. إليكم تفاصيل القصة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية يسرا عن موقف غريب تعرضت له مع معجب مهووس بها.



وقالت يسرا راوية كيف وجه لها رسالة بدمه، وقال: "كان يجرح جسمه، ويكتب لي بالدم، وكان يُثير فضولي، إلى أن عرفت أنه يعاني من أمراض نفسية، وتم نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية بالفعل، حتى مات هناك".

وقد تلقت رسالة من احد الصحافيين لتأتي إلى المستشفى وتتعرف إلى الشاب، وقالت: "ذهبت بالفعل مع الصحفي والمصور، وهناك اكتشفت أنه كان يعمل قبطاناً بحرياً، ويُجيد التحدث بـ7 لغات، لكن لم أتخيل المشهد الذي رأيته، وتحدث معي بشكلٍ سريع بالإنكليزي والألماني والفرنساوي والإيطالي، وشارك في تجارب مسرحية، ودوَّن على الحائط داخل غرفته بالمستشفى إحدى الجمل، ولم يكن هناك أي شيء يوحي أنه مُصاب بأمراض عقلية".

وأكملت يسرا حديثها خلال حلولها ضيفة على برنامج بوكادست Big Time، مع الإعلامي عمرو أديب: "كان المعجب يبحث عن الطيور والحيوانات النافقة داخل أسوار المستشفى سواء قطة أو غيرها، لتحنيطها، وبعدها قال لي قصته، وأنه كان يحب فتاة تُشبهني تماماً، لكن والدها رفضه بعد مرور فترة قصيرة من خطوبته، وتشاجر مع عائلتها، حتى أبلغوا عنه، وتم احتجازه داخل المستشفى... فوجئت به يعرض عليَّ الزواج، وتجاوبت معه في الحديث بشكلٍ طبيعي، وقلت له: لن أستطع الزواج منك دون إبلاغ أبي أولاً، فاسمح لي بذلك، وقلت له: هروح أسأله وأرجع لك على طول... خفت منه في تلك اللحظة".