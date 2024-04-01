شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7، بطولة شريف منير ورانيا يوسف على قناة CBC، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحًا والعادة الثانية 11:15 صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل بقينا اتنين، تحدث رانيا يوسف عن علاقتها بأدهم زوجها وكيف كانا طوال الوقت بجانب بعضهما البعض، ولكن الدكتور النفسي له كلام آخر، ويؤكد أن الطرفين طول ما هما ضامنين بعض ليس في صالح العلاقة، ويكشف شريف منير في حديثه للدكتور، بأنه يعرف قيمة ياسمين طيلة عمره، ولكن هذه القيمة من الممكن أن تذهب.

عاشت رانيا يوسف حالة من الرعب بعد أن طلب شريف منير حضور مباراة ابنه في الكيك بوكسنج وعلمه بأنه لا يلعب كرة قدم، ووالدتها نبهتها بأن تعترف بأن ابنها يلعب بوكس وليس كرة قدم، وحاولوا أن يستنجدوا بسيف حبيب ابنتها للخروج من هذه الورطة.

أرسل مروان ابن شريف منير ورانيا يوسف فى الحلقة السادسة رسالة لوالدته ياسمين بأنه سيذهب إلى والدة أدهم فى الشركة للاعتراف لها بأنه لا يلعب كرة قدم، ويكشف له عن ممارسة الرياضة الموهوب بها.

فى المقابل تحاول رانيا يوسف وابنتها ريم وحبيبها سيف فى وجود حل لمعرفة أدهم بأن أبنه لا يلعب كرة قدم، ويلعب لعبة أخرى يحبها.

وحاول مروان بالهروب من الاعتراف بلعبته، بعد وصوله إلى المكتب ولكن رانيا يوسف وصلت فى اللحظات الأخيرة، وغيرت مجرى الاعتراف بمحاولة رجوع والدتها رانيا يوسف لها مرة أخرى بعد أن طلقها فى عيد ميلاد زواجهما الـ 25.

مسلسل بقينا اتنين يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، انتاج K media.

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