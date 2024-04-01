ميرنا وليد - بيروت - تلقّت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني هدية باهظة الثمن من زوجها بمناسبة عيد ميلادها، وهي عبارة عن سيارة فخمة.

ووثّقت سارة لحظة تفاجئها بالسيارة من خلال مقطع فيديو، معبرة عن فرحتها الكبيرة.

وكانت تحدثت سارة الودعاني عن إمرأة تنجذب للرجال المتزوجين، قائلة: "جاءت إحدى السيدات وأخبرتني أنها تخطط للزواج قريبًا من رجل متزوج، وأضافت أنها تشعر بالانجذاب للرجال المتزوجين، وتعتبره تحديًا بينها وبين زوجته، وترغب في أن تثبت أنها أفضل منها".

وقالت الفتاة لسارة: "أحب أن أهدم ثقة كل امرأة تعتقد أن زوجها لن يخونها، وأنا سأكون أفضل منها".



كانت هذه تفاصيل خبر زوج سارة الودعاني يفاجئها بهدية باهظة الثمن في عيدها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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