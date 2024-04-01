خاص بالفيديو- حسين كسيرة يكشف عن مفاجأة تخص تامر حسني

ميرنا وليد - بيروت - أقام متعهد الحفلات حسين كسيرة إفطارا بـ حضور أهل الصحافة والإعلام، وهو انطلاقة الإفطار السنوي والرابطة الخيرية لـ جمهور الفنان المصري تامر حسني في لبنان والذين أطلقوا حملة تامر اشتقنالك، واللافت ايضا هو حضور مدير أعمال تامر السيد تامر يحيى.

رئيسة تحرير موقع الخليج 365 وسفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر أجرت مقابلة مع السيد حسين كسيرة، تحدثا بها عن المناسبة، فهل سيحيي تامر حسني حفلا في موسم الصيف في لبنان؟

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