شكرا لقرائتكم خبر عن قناة جزائرية تشيد بالحشاشين: عمل تنافسى قوى وليس مجرد مسلسل درامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت قناة تليفزيونية جزائرية الضوء على قوة الدراما المصرية والإنتاج الذى ظهر من خلال عدد من المسلسلات الرمضانية كان على رأسها الحشاشين.

وضم برنامج ميديا برو المعروض على قناة الجزائر الدولية عددًا من النقاد العرب ومنهم الناقد أحمد عاطف درة وسوفيان باروى وفيصل متاوى والسيناريست سارة بارتيمال.

وأشارت القناة إلى جودة عمل الحشاشين من إنتاج الشركة المتحدة وأنه أظهر أمام العالم فترة كانت غامضة ومظلمة فى التاريخ لتوضيحها أمام العرب والعالم أجمع.

وأضافت أن المسلسل يمثل أهم خطوات الدراما فى مصر ويقدم أفكار فلسفية وقيم فهو ليس مجرد عمل درامي ولكنه منتج منافس لكل المنصات.

وتدور أحداث المسلسل بالقرن الحادي عشر، في شمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر الفرق المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وأطلق عليها اسم "الحشاشين"، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا في ذلك الوقت ليكونوا أول تنظيم سري إرهابي.