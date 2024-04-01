شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 22.. الكبير يقنع هجرس للتقدم لقريبة مربوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثانية والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 8، بقدوم هجرس – محمد سلام للتقدم إلى قريبة مربوحة – رحمة أحمد بعد ما أقنعه الكبير- أحمد مكى بذلك، وحتى الان لم يعرفوا أن مربوحة تخبئ الغوريلا كأنها قريبتها التي جاء هجرس للتقدم لها.

وجلس هجرس مع الغوريلا ولم يتعرف عليها ولكن فجأة خلعت الغوريلا الملابس التي ترتديها وظل هجرس يردد ملعونة للكبير وهرب إلى خارج الدوار، ثم جاء دكتور ربيع- بيومى فؤاد للكشف على المريضة قريبة مربوحة ولكن طلب منه مربوحة عدم الاقتراب لها.

ويعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it.

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.