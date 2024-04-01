شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 7.. دياب يذهب لمؤازرة أهل أحد الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب أدهم (دياب) خلال بداية الحلقة 7 من مسلسل مليحة إلى أهل أحد الشهداء، لمؤازرتهم وتعزيتهم، ويخبرهم كم كان يحبهم، ولكن ذلك قضاء الله، وذلك بعد استشهاده وهو ومجموعة من زملائه خلال هجوم إرهابي على معبر السلوم.

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان



مليحة الحلقة 7

دياب