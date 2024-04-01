حدث سعيد في عائلة حسن الرداد وإيمي سمير غانم … هذا ما كشفه الممثل بمنشور يفيض حبًا

هنأ الممثل حسن الرداد زوجته الممثلة إيمي سمير غانم بعيد ميلادها برسالة رومانسية عبّر من خلالها عن حبّه لها.

ونشر الرداد صورة لإيمي وكتب: “كل سنة وانت طيبة يا ألذ واخف دمّ في مصر كلها، عقبال مليون سنة ودائمًا سعيدة وناجحة ومحبوبة ومنوّرة حياتنا يا حبيبتي”. وأرفق التعليق بقلب أحمر.

من جهتها، ردّت إيمي على زوجها بعبارة فيها الكثير من الحبّ.

على صعيد الأعمال، يشارك حسن الرداد في مسلسل “محارب” في رمضان ٢٠٢٤. تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، إنتاج أحمد السبكي، من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، ماجد المصري، نرمين الفقي، تامر عبد المنعم، محمود ياسين جونيور.

أما إيمي سمير غانم، التي تغيب عن السباق الرمضاني الحالي، سبق وعاودت نشاطها الفني من خلال عروض مسرحية “التلفزيون” التي عُرضت في المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك بعد غياب نحو أربع سنوات عن الساحة الفنية، بسبب ولادتها لطفلها الأول من الممثل حسن الرداد. بالاضافة الى حدادها على رحيل والدَيها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

كما كشفت إيمي في وقت سابق عن استعدادها للمشاركة في مسلسل درامي جديد، لكن لم تكشف عن تفاصيله حتى الآن.