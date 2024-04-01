محمد هنيدي يَشغل بال جمهوره بصورة من المستشفى… هذه حقيقة المشهد

طمأن الممثل المصري، محمد هنيدي، جمهوره على صحّته بعدما ضجّت مواقع التواصل بصورة له من داخل المستشفى نشرها طبيبه المعالج الذي كشف أنه خضع لقسطرة في القلب وحالته الصحية جيدة وهو بخير، موضحًا نجم “صعيدي في الجامعة الأميركية” أن الصورة المنتشرة قديمة وتعود الى الأول من شهر رمضان.

وظهر هنيدي في فيديو نشره عبر حسابه على موقع فايسبوك، مطمئنًا جمهوره على وضعه بالصوت والصورة، مؤكدًا ان الصورة قديمة وتعود الى الاول من رمضان عندما خضع لعملية قسطرة بسيطة. وقال هنيدي “اتخضّيت ولقيت نفسي متصدّر تويتر، وأنا ما عملتش حاجة، كنت نايم ولسه صاحي”.

وكان هنيدي قد عانى من مشكلات في القلب قبل أربع سنوات حيث أجرى عملية جراحية وتركيب دعامات.

نذكر ان محمد هنيدي كان قد شارك ضمن فعاليات موسم الرياض بمسرحية “ميوزيكال سكوول” على خشبة مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية، وهي مسرحية اجتماعية ساخرة مليئة بالمواقف والأوقات المضحكة التي تبهج الزوار.

يشارك في المسرحية الى جانب محمد هنيدي كل من نيرمين الفقي، محمد ثروت، محمود حافظ، أحمد سلطان، نانسي صلاح، إلى جانب العديد من الفنانين الموهوبين.