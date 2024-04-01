سيرين عبد النور تُفجع بوفاة والدتها… هكذا نعتها

فُجعت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور وشقيقتها سابين نحاس بوفاة والدتهما فجر اليوم الاثنين بعد صراع مع مرض السرطان.

وقد نعت عبد النور والدتها بمنشور تضمن صورة لهما خلال تلقي والدتها العلاج وارفقتها بعبارة “الى اللقاء يا امي يا حلوتي”.

كما نعت سابين نحاس والدتها قائلة: “المسيح قام… حقاً قام نفسك بالسماء مع الخالق. يا ماما يا حبيبة قلبي وعيوني”.

وشكرت سابين كل من وقف الى جانبهم بمحنتهم وقالت: “شكرًا من القلب لوقوفكم الى جانبنا ومحبتكم وتعازيكم”.

وكانت والدة سيرين تتلقى العلاج منذ ستّة اشهر بعد علمها باصابتها بمرض سرطان الرئة.

يحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحلة السيدة سيلفي جوزف قطوف الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء في الثاني من شهر نيسان الجاري في كنيسة مار نقولا – للروم الارثوذكس – الأشرفية.

تُقبل التعازي يوم الدفن في صالون الكيسة ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا ولغاية الساعة السادسة مساءً.

ويوم الاربعاء في الثالث من شهر نيسان الجاري ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مار نقولا – للروم الارثوذكس – الأشرفية.

جمهور سيرين وعدد من المشاهير توجّه بكلمات التعزية ورسائل مؤثرة للفنانة اللبنانية التي خسرت والدتها بعد اشهر من المعاناة.

فكتبت نانسي عجرم: “أي كلام منقولو بهيك موقف صعب ما بعبّر. سيرين الله يرحم والدتك. بعرف وجعك كبير و ولا شي بعزّي بس أكيد مطرح ما هي عم تحميكِ وفخورة فيكِ كتير. قلبي معك ومع عايلتك. الله يصبركن…عم نذكركم بصلاتن”.

أما كارمن لبّس كتبت: “حبيبتي سيرين كتير زعّلني الخبر. تعازيّي إلك ولعيلتك والله يصبّر قلبك، ما في كلام يواسي هيك خسارة. نفسها بالسماء”.

ماغي بو غصن: “الله يرحم والدتك سيرين. العمر إلك ولعيلتك. كاس مرّ كتير. الله يصبركن وتكون نفسا بالسماء”.

نادين نسيب نجيم: “طُوبَى لِمَنْ اخْتَرْتَهُ وَ قَبِلْتُهُ يَا رَّبُّ لِيَسْكُنَ فِي دِيَارِكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ ” زعلت لخبر وفاة والدة سيرين عبد النو ، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء ويعطيك القوة والصبر على فراقها … العوض بسلامتك وسلامة عيلتك”.

وليد توفيق: “كل التعازي من قلبي للغالية سيرين عبد النور بوفاة والدتها .. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته .. نفسها بالسما حبيبتي .. الله يصبرك ويخليلك عيلتك”.

مصطفى الآغا: “خالص العزاء للنجمة والصديقة سيرين عبد النور بوفاة والدتها . لروحها السلام”.

زياد برجي: “العوض بسلامتك، الله يرحمها وتكون نفسها بالسماء ويصبرك يا حبيبتي”.

محمود نصر: “والدة الصديقة والزميلة سيرين عبد النور في ذمة الله .. الله يرحم روحها ، فليكن ذكراها مؤبدا .. .. العمر الك والبركة فيك سيرين الغالية”.

يارا: “حبيبة قلبي وجعِك كتير كبير، أصعب شي فراق الأم، الله يصبّر قلبك ويصبر كلّ عيلتك وأهلك والله يرحمها برحمتو الواسعة وتكون نفسها بالسّما يا رب”.

جيسي عبده: “الله يرحم والدتك سيرين نفسها بالسما وانشالله بتكون خاتمة أحزانكم”.

كارول سماحة: “حبيبتي سيرين ما في كلام بعزي ولا بواسي!! نفسها بالسماء وصلاتي إلكن الله يصبركن.. خسارة ما بتتعوض”.

من جهته كتب نيشان: “أُعَزّي الصّديقة النّجمة سيرين عبد النّور بِوفاة والدتِها… لحظات صعبة ومَوعِد القَدَر هذا مُرّ وَقاهِر. صَبَّرَكِ الله سيرين. البقاء لله”.

من موقع “الخليج 365” أحر التعازي للفنانة سيرين وعائلتها بفقيدتهم.