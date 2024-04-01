شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 22.. الغوريلا تتلقى رصاصة دفاعا عن الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرف الكبير بأمر الغوريلا التي أخفتها مربوحة عنه، خلال أحداث الحلقة لثانية و العشرين، من مسلسل الكبير أوى 8، والذى يعرض على قناة On، وقالت مربوحة أنها طلبت قرد أونلاين و جاء بالخطأ غوريلا.

وحاول الكبير تهريب الغوريلا خارج الدوار وأخذها بالسيارة إلى الخارج ولم يستطيع ضرب الرصاص عليها وتركها وحيدة، ليخرج عليه المطاريد وتظهر الغوريلا و تدافع عنه و تتلقى رصاصة بدل منه، لينقذها الكبير ويحبها لأنها دافعت عنه وأخذها مرة أخرى إلى الدوار.

وبدأت الحلقة بقدوم هجرس – محمد سلام للتقدم إلى قريبة مربوحة – رحمة أحمد بعد ما أقنعه الكبير- أحمد مكى بذلك، وحتى الآن لم يعرفوا أن مربوحة تخبئ الغوريلا كأنها قريبتها التي جاء هجرس للتقدم لها.

وجلس هجرس مع الغوريلا ولم يتعرف عليها ولكن فجأة خلعت الغوريلا الملابس التي ترتديها و ظل هجرس يردد ملعونة للكبير و هرب إلى خارج الدوار، ثم جاء دكتور ربيع- بيومى فؤاد للكشف على المريضة قريبة مربوحة ولكن طلب منه مربوحة عدم الاقتراب لها.

و يعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.