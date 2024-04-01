شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 7.. أشرف زكى يوافق على كتب كتاب ابنته وعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخبر على (أمير المصرى) أدهم (دياب) أنه يرغب في خطبة فريدة (مروة أنور)، ويفرح أدهم لذلك، ولكن يخبره أنه من الأفضل أن يكون كتب كتاب وخطوبة فهما بالفعل يعرفان بعض، وذلك خلال أحداث مسلسل مليحة الحلقة 7.

ويذهب على وأدهم ووالدتهما (ميرفت أمين) إلى منزل خالهما، ليطلبوا يد فريدة، ويوافق والدها (أشرف ذكي) على اقتراحهم بإقامة حفل خطوبة وكتب كتاب مرة واحدة .

وكان أدهم (دياب) ذهب خلال بداية الحلقة 7 من مسلسل مليحة إلى أهل أحد الشهداء، لمؤازرتهم وتعزيتهم، ويخبرهم كم كان يحبهم، ولكن ذلك قضاء الله، وذلك بعد استشهاده وهو ومجموعة من زملائه خلال هجوم إرهابي على معبر السلوم.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة



يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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أشرف زكى



مليحة



مليحة الحلقة 7



جانب من المسلسل