شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 22.. الكبير يحب الغوريلا ومربوحة تغير منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الكبير في حب الغوريلا بعد أن تلقت رصاصة من المطاريد دفاعا عنه، خلال أحداث الحلقة الثانية و العشرين، من مسلسل الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة On، و خرج الكبير مع الغوريلا في الحديقة و شغل أغنية " حبيبى يا عاشق" لمدحت صالح و وبدأ في تعليمها الكلمات.

ولكن مربوحة بدأت في الغيرة منها وتنكرت للكبير في ملابس دب من أجل أغراء الكبير ولكنها قال لها ليس لكى علاقة بريرى دلع الغوريلا، ثم غضبت أكثر و أكثر.

وخلال أحداث الحلقة عرف الكبير بأمر الغوريلا التي أخفتها مربوحة عنه، وقالت مربوحة أنها طلبت قرد أونلاين وجاء بالخطأ غوريلا وحاول الكبير تهريب الغوريلا خارج الدوار و أخذها بالسيارة إلى الخارج و لم يستطيع ضرب الرصاص عليها و تركها وحيدة ، ليخرج عليه المطاريد وتظهر الغوريلا و تدافع عنه و تتلقى رصاصة بدل منه، لينقذها الكبير و يحبها لانها دفعت عنه وأخذها مرة أخرى إلى الدوار.

ويعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.