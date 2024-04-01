شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 22 .. غادة عبد الرازق تهدد رياض الخولى بقتلها لابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 22، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، حيث قامت "عايدة" غادة عبد الرازق، بتهديد "إسماعيل الغول" رياض الخولى، أُثناء بحثه عن ابنه حيث ظن بأنها عثرت عليه، لتخبره بأنها لم تجده ولكنها ستجده قريبًا وإنه سيكون آخر يوم بعمره.

وشهدت الحلقة 22 من مسلسل صيد العقارب، حيث بدأت بانفعال "إسماعيل الغول" رياض الخولي، بسبب اختفاء ابنه "سامح" من المنزل، وذهب للبحث عنه، ولكن الحلقة كشفت عن ذهاب "سامح" إلى الديلر للحصول على المخدرات منه.

وذهب "إسماعيل الغول" رياض الخولى، الى "حسن ضرغام" إلى منزله وقام قاما بتهديد بعضهما، وقام كليهما برفع الأسلحة في وجوه بعضهما.

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