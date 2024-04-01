شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 7.. أمير المصري يخبر دياب بتفكيره في الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 7 من مسلسل مليحة حديث أدهم (دياب) مع على (أمير المصري) ومحاولة نصحه في تحسين طريقته مع ابنة خاله فريدة (مروة أنور)، خاصة بعد خطبتهما رسميًا، ليفاجئه بتفكيره في الهجرة بسبب صعوبة المعيشة، وقلة دخله، ولكن أدهم ينهاه عن التفكير في ذلك.

وكانت شهدت الحلقة إخبار على (أمير المصرى) أدهم (دياب) أنه يرغب في خطبة فريدة (مروة أنور)، ويفرح أدهم لذلك، ولكن يخبره أنه من الأفضل أن يكون كتب كتاب وخطوبة فهما بالفعل يعرفان بعض.

ويذهب على وأدهم ووالدتهما (ميرفت أمين) إلى منزل خالهما، ليطلبوا يد فريدة، ويوافق والدها (أشرف زكي) على اقتراحهم بإقامة حفل خطوبة وكتب كتاب مرة واحدة.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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