شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 7.. حورية البحر تدل جودر على الخروج من الجزيرة المهجورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة السابعة، من مسلسل جودر، بظهور قمرية حورية البحر – هنادى مهنا، لجودر – ياسر جلال في الجزيرة المهجورة، وتحدثت معه وطلب منها معرفة كيف يخرج من الجزيرة وأشارت له على الطريق.

وفى المقابل تحاول شواهى – نور ملكة الشمعيين معرفة مكان جودر من خلال البلورة وتقول: "كأن الأرض اتشقت وبلعته" ليدخل عليها شقيقها ويدخلون في نقاش حاد معًا لأنه تحاول الوصول إلى جودر وهو يطلب منها أن تنسى الموضوع.

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد فتخى، سامية الطرابلسى، هدى مجد، عبد العزيز مخيون، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.