شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 22.. رباب ممتاز تتزوج أحمد أبو زيد مقابل صالة چيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت الأحداث بالحلقة الثانية والعشرين من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث اشترت نوجه- رباب ممتاز، لصاصا- أحمد أبو زيد، صالة جيم كما كان يحلُم، ووعدته بشراء سيارة له، مقابل أن تتزوجه، وبالفعل أحضرت المأذون والشهود وتزوجا، ووعدته بأن لا أحد سيعرف زواجهما.

وخلال أحداث الحلقة الثانية والعشرين بعدما حصل طارق- عصام السقا على توقيع صدفة- ريهام حجاج، ببيع كل ممتلكات عمه، ذهب طارق، للشركة ودخل علي مكتب عمه- رشدي الشامي، وطرده من مكتبه وأبلغه بأنه لم يعد له شيء بالشركة، فطلب عمه الحرس له حتى يخرج، فهدده طارق أنه سيذهب للنيابة وسيأخذ كل شيء بالقانون.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من: خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.



مسلسل صدفة الحلقة 22