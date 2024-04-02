شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 22.. مصطفى شعبان يقف بجانب زوجته فى رحلة علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watchit، أحداثا مختلفة، حيث تلقى المعلم صدمة كبيرة عندما ذهب إلى المستشفى ليرى زمزم على الفراش، ودارت بينهم محادثة ليعاتبها بشكل هادئ الذى أكد لها أنه عرف بمرضها وقال لها إنها ستتعالج وتشفى من مرضها.

هذا وقد تواجدت زمزم فى المستشفى ويرافقها والدها وبشر ومنعم ودهب، ولكن حاول شقيقها أن يلمح إلى أنه لم يدفع شيئا فى مصاريف المستشفى، ليتحرك منعم ويذهب إلى الحسابات وقابله الطبيب الذى أكد له أن زمزم تعانى من سرطان الدم.

كما ذهب المعلم إلى الجنتل وبدأ الأخير فى مساومة المعلم بشأن المخدرات، وبسبب تلك الشحنة وضع مصطفى شعبان عدة شروط حتى يعطيهم المخدرات اولها نقل محلات والده له بيع وشراء، ثم كتابة الفيلات له، ثم بعد ذلك سيقول لهم على مبلغ يكون نصيبه فى العملية حتى يستردون البضاعة.

مسلسل المعلم



مسلسل المعلم الحلقة 22