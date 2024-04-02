شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 22.. حسن الصباح يفلت من محاولة اغتيال على يد زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 22 من مسلسل الحشاشين نجاة حسن الصباح "كريم عبد العزيز" من محاولة اغتيال من قِبَل زوجته "ميرنا نور الدين" التي حاولت قتله مرة أخرى من خلال طعنه بواسطة خنجر، وأخبرها أن ميعاد موته لم يأت بعد، وهددته بأنها ستفضحه أمام العالم كله، ولن تنسى قتلها ابنه.

كما شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل الحشاشين، حيلة جديدة من حسن الصباح بشأن زيد بن سيحون ويحيى، بعدما أخبرهما أن يخرجا بصحبة فدائيين قلائل من أجل حماية قلعة ابن الحفاظ من هجوم السلاجقة، وهو ما جعل زيد بن سيحون يرتبك ويغضب فى وجه الصباح الذى عنفه، ليؤكد له زيد بعده أنه تحت الأمر فى سمع وطاعة لأوامر سيده بن الصباح.

وشهدت الحلقة الـ 21 من مسلسل الحشاشين أيضا إرسال السلاجقة جيشاً كبيراً من أجل حصار القلاع المجاورة لحسن الصباح والتى تدعمه وترفع لواءه.

الجيش قاده سلطان السلاجقة بنفسه السلطان باركياروق، والذى أعلن أنه لن يعود إلا مع الإيقاع بكل القلاع المجاورة لقلعة حسن الصباح حتى تصبح محاصرة تماماً ومن ثم ينال منها ويتم إسقاطها.

وذلك بعدما شهدت الحلقة قيام زيد بن سيحون بإغواء ابن حسن الصباح وتعليمه شرب الخمر، وذلك رغم أن الصباح أرسل ابنه له ليتعلم علوما جديدة ويفتح له آفاق معرفة أكبر، إلا أن زيد وبمكر منه نجح فى جعل الهادى يصبح مخمورا، بدون علم والده حسن الصباح أو أياً من أفراد القلعة.

هذا وشهدت الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين قيامهم بمهمة جديدة فى عالم الاغتيالات، وذلك بعدما اغتالوا قائدا صليبيا وسط قلعته بعدما رفض دفع جزية بمبلغ مالى كبير مقابل الذهاب لاحتلال الشام فى طريق قلعة ألموت التى تسكنها طائفة الحشاشين.