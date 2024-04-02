شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 22.. ولاء تطعن معتز.. وسميحة تفجر مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 22، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، حيث قامت "ولاء" مي القاضي بطعن "معتز" بالسكين ببطنه أثناء خروجه من غرفة "سميحة" سيمون، بعد سماع بتسجيل صوتى يجمع بينهما، كما كشفت الحلقة عن مفاجأة بعد صريخ "سميحة" بأنه إبنها، والذى كان أمراً مفاجئ لكل المشاهدين.

وطمأنت "سميحة" سيمون زوجها "إسماعيل الغول" رياض الخولي، على ابنهما "سامح" حيث أخبرته بأنه كان يتجول، ليخبرها بأن يجب عدم ذهاب أي شخص منهم إليه هذه الفترة لأن الشرطة وعائلة "ضرغام" يراقبونا لمعرفة مكانه.

وشهدت الحلقة 22 من مسلسل صيد العقارب، حيث بدأت بانفعال "إسماعيل الغول" رياض الخولي، بسبب اختفاء ابنه "سامح" من المنزل، وذهب للبحث عنه، ولكن الحلقة كشفت عن ذهاب "سامح" إلى الديلر للحصول على المخدرات منه.

وذهب "إسماعيل الغول" رياض الخولى، الى "حسن ضرغام" إلى منزله وقام قاما بتهديد بعضهما، وقام كليهما برفع الأسلحة في وجوه بعضهما.

وقامت "عايدة" غادة عبد الرازق، بتهديد "إسماعيل الغول" رياض الخولى، أُثناء بحثه عن ابنه حيث ظن بإنها عثرت عليه، لتخبره بإنها لم تجده ولكنها ستجده قريباً وإنه سيكون أخر يوم بعمره.

وذهبت "سميحة" سيمون و "معتز" أحمد جمال سعيد، إلى المنزل المختبئ فيه "سامح" لتجده بعد ظنهم باختفائه.

وذهب الضابط "حسام" كريم محجوب، إلى منزل "ضرغام" وحاول فهم اختفاء "سامح" مع "عايدة" غادة عبد الرازق، واكتشف "حسام" سر اختفائه، حيث أخبر "عايدة" بأن "سامح" يتعاطى المخدرات وبالتأكيد ذهب لشراء بعضاً منها، بنفس لحظة وصول والده للمنزل فظن إنك وجدتيه.

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