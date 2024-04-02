شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 7.. صديقة ليلى تحاول إخراج حسن من أزمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل بدون سابق إنذار، الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2024، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، وبداية علاقة الصداقة التي بدات بين حسن وصديقة ليلي التي تقوم بمساعدته في محاولة بيع المحل الخاص به لأخراجه من الأزمة المالية.

وشهدت الحلقة سفر ليلي ووالدة مروان إلى الإسماعيلية في محاولة للوصول إلي الممرضات الذين كانوا يعملون في المستشفي التي ولد فيها عمر لمحاولة الوصول إلى أي خيط للوصول إلى الطفل الحقيقي.

وسبق وشهدت الحلقات الأولى من المسلسل الكثير من الأحداث المتسارعة التي بدات بمرض ابن مروان وليلي بالسرطان ليكتشفوا بعد ذلك انه ليس ابنهم بعد اجراء التحاليل الوراثية لتبدأ عملي البحث عن ابنهما الحقيقي وسط اهتمامهم بطفلهم عمر.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

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