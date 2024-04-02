شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 7.. فلاش باك وخيط جديد للوصول للطفل الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل بدون سابق انذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، وشهدت الحلقة فلاش باك كعادتها لولادة الطفل عمر عام ٢٠١٦ والعلاقة التي كانت بين والده مروان والممرضة المسؤولة عن ولادة عمر والتي رفضت أخذ إكرامية من الأولى لتتربص لها ممرضة ثانية بعد رفض مقاسمتها في الإكرامية وهو ما يشير بشكل غير مباشر احتمالية تورطها في استبدال الطفل.

وسرعان ما تناولت الحلقة إعادة العلاقة بين والدة مروان والممرضة سعاد التي طالبتها بالتدخل للوصول لأكبر عدد من الممرضات في تلك الفترة الزمنية لمحاولة الوصول إلى أي خيط للوصول إلى الطفل الحقيقي.

مسلسل بدون سابق انذار

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.



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