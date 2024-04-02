شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز والمؤلف أمين جمال عن "سر إلهى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الخليج 365 النجمة روجينا عن مسلسل سر إلهى، وصناع المسلسل أبرزهم المخرج رؤوف عبد العزيز والمؤلف أمين جمال، وذلك خلال ندوة صحفية تنشر لاحقا، وهو المسلسل الذي عُرض في النصف الأول من دراما رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا وردود فعل قوية وأشاد به رواد السوشيال ميديا.

وحضر الندوة كل من: الكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير الخليج 365، والكتاب على الكشوطى، رئيس قسم الفن، والزملاء عادل عبد الله وسارة صلاح وبهاء نبيل.

ومسلسل سر إلهي من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.