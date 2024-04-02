شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم حسين عسر مدير تصوير مسلسل الحشاشين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الخليج 365 حسين عسر مدير التصوير مسلسل الحشاشين، وذلك خلال ندوة صحفية تُنشر لاحقا، حيث تحدث عن مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى.



يُعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 21، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.



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