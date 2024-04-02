شكرا لقرائتكم خبر عن هل تخبر غادة عبد الرازق زوجها بحملها في الحلقات المقبلة من مسلسل صيد العقارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة cbc ومنصة watch it الحلقة الـ 22 من مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، من إخراج أحمد حسن، حيث اشتعلت الأحداث بعدما طعنت عفاف – منال سلامة إسماعيل الغول في ظهره أثناء حفل خطوبة ابنته ولاء – مى القاضي.

وخلال الأحداث تبين أن غادة عبد الرازق حامل عندما شعرت بدوار شديد والم في بطنها، وقررت أن تختبر الحمل ، لتجد نفسها حامل ويؤكد الطبيب المعالج لها إنها حامل.



ومع تطور الأحداث اشتعلت الاثارة بين غادة عبد الرازق وزوجها محمد علاء جمايكا خاصة بعدما رفض الأخير مساعدتها في إقناع والده عن التنازل عن المحاضر المقدمة ضد عفاف، ليتسأل الجمهور.. هل تخبر غادة عبد الرازق زوجها بحملها في الحلقات المقبلة من صيد العقارب.



مسلسل صيد العقارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

