شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة صياغة دور عزرا ميلر فى مسلسل Invincible بسبب قضاياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمت إعادة صياغة دور الممثل العالمى عزرا ميلر في الموسم الثانى من سلسلة الرسوم المتحركة للأبطال الخارقين، Invincible، على Amazon Prime.

وقد لعب ميلر دور العالم المجنون د. سنكلير، الذي يسعى إلى "تحسين" الإنسانية، على أن يقوم بتقديمه الممثل العالمى إريك باوزا.

جاء ذلك بعد تورط ميلر في عدد من القضايا القانونية في عام 2022، بما في ذلك اتهامات باستخدام العنف وأساليب الترهيب الأخرى للتأثير على مراهق، بالإضافة إلى اعتقال شخصين في هاواي – أحدهما بسبب السلوك غير المنضبط والتحرش والآخر بسبب الاعتداء من الدرجة الثانية.

وكان قد اعترف الممثل الشاب عزرا ميلر بطل The Flash بأنه مذنب في تهمة التعدى على ممتلكات الغير والمتعلقة بقضية سطو بمنطقة فيرمونت، وذلك بعدما تم اتهامه في أكتوبر الماضي بالأمر، وأعلن موقع NBC News أن المحكمة العليا في فيرمونت قد أكدت أنه تم إسقاط تهمتي السرقة الصغيرة والسطو على ممتلكات غير مأهولة.

وبحسب ما ورد، سيقر ميلر بالذنب في التهمة الثالثة بالتعدي غير القانوني على ممتلكات الغير يوم الجمعة في المحكمة الجنائية العليا بمقاطعة بينينجتون، بالإضافة إلى كشف تقرير المدعين بوصاية لمدة عام، وغرامة قدرها 500 دولار (411 جنيهًا استرلينيًا) و89 إلى 90 يومًا من العقوبة مع وقف التنفيذ.



عزرا ميلر