فايا يونان وأبطال مسلسل "تاج" يجتمعون في صورة واحدة

ميرنا وليد - بيروت - إجتمع بعض أبطال مسلسل "تاج"، الذي يعرض حالياً في خلال موسم دراما رمضان، في صورة واحدة.

ونشرت الفنانة السورية فايا يونان، التي تؤدي في المسلسل شخصية "نوران"، صورة عبر حسابها الرسمي، ظهرت فيها برفقة أبطال المسلسل.

وأرفقت فايا الصورة بتعليق كتبت فيه أسماء الشخصيات التي يجسدونها في المسلسل: "نوران، صبحي، هشام، حنان، ندى، لويس".

مسلسل "تاج" تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي، إنتاج الصبّاح إخوان، ومن بطولة الممثلين تيم حسن، بسام كوسا، فايا يونان، جوزيف بو نصار، إيهاب شعبان، نورا رحال.

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