شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم المسرح يمنحون مسلسل مصطفى شعبان "المعلم" ثقلا فى الأداء بمجرد ظهورهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجمع مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان عددًا من الممثلين المخضرمين من ذوي الخبرة، ومنهم نجوم مسرح كبار يتمتعون بكاريزما ويؤدون أدوارهم بثقل في الأداء.

ومن هؤلاء النجوم في مسلسل المعلم: انتصار، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، فتوح أحمد، أحمد بدير، مفيد عاشور، حسن العدل، حجاج عبد العظيم، أحمد الحلواني، هشام عطوة، سهر الصايغ، عبد العزيز مخيون، نبيل نور الدين، مصطفى حشيش وبطل العمل نفسه النجم مصطفي شعبان بدأ أيضًا في المسرح وكون فرقة مسرحية وقدم مسرحيات على المسرح القومي.

مسلسل المعلم كل الممثلين المشاركين فيه من ذوي الخبرة ويشكلون مركز ثقل في هذا المسلسل، وجميعهم يضيفون من خبرتهم فيوجد غير الأسماء التي ذكرناها أكثر من 50 ممثلا وممثلة في أدوار مختلفة وجميعهم من أصدقاء المسرح.

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 22، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحاً، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

شهدت الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watch it، أحداثا مختلفة، ففى مفاجأة صادمة، اتصل مفيد عاشور والد زمزم بالمعلم بشر، وأكد له إن قلاش ما زال على قيد الحياة فى المستشفى ويجب قتله لإخفاء السر الذى بينهما، خاصة إنهم كانوا قد سرقوا فلوس المعلم حامد والد مصطفى شعبان.

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