إبنة أنجلينا جولي وبراد بيت تختار العيش مع والدها

ميرنا وليد - بيروت - قررت إبنة الممثلة العالمية أنجلينا جولي، شيلوه، ترك منزل والدتها والانتقال للعيش مع والدها الممثل العالمي براد بيت، وذلك بحسب ما كشفت وسائل إعلام أجنبية.

وأوضحت مصادر مقربة من العائلة، أن انتقال شيلوه إلى منزل براد بيت، لا يعني عدم رضاها عن العيش في منزل أنجلينا، ولا عدم سعادتها.

وأضاف المصدر: "ستتمّ شيلوه عامها الـ18 قريبًا، وتريد تغيير بعض الأمور، فضلًا عن حبّها الكبير لبراد، خاصّة أنها كانت على الدوام طفلته المدللة".

ولفت الصدر إلى أن خطوة شيلوه هذه تعتبر كالحلم لبراد، إلا أنها في الوقت نفسه كالكابوس لجولي، التي قاتلت على مدى ثماني سنوات للحصول على حضانة أطفالها.

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