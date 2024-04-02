ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية ميار الببلاوي عن زواجها وعلاقتها بزوجها الأول، وعن طلاقها منه 11 مرة.

وقالت ميار الببلاوي: "فعلا طلقني 11 مرة، وزوجي هذا هو أول حب في حياتي وأول زوج في حياتي، ولو كانت حياتنا استمرت مع بعض كنت عمري ما أتزوج راجل ثاني. سبب عدم وجود تجانس في الدم بيني وبينه لا يمكن إني أخلف منه، فتزوجت غيره وخلفت وبعدها رجعت له وحصلت مشاكل وطلاق مرى أخرى، وهذا الرجل وقف جنبي لما أمي ماتت ولما شيلت الرحم، وساندني وكان كريم مع ابني. "لم ألجأ لهذه الطريقة، لعن الله المحلل والمحلل له، الموضوع حدث بطريقة طبيعية، طلقني ثلاث مرات وتزوجت شخص آخر، وحدث طلاق ورجعت لزوجي الأول".

حديث ميار الببلاوي هذا جاء خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "العرافة"، المذاع عبر قناتي النهار والمحور.

كانت هذه تفاصيل خبر ميار الببلاوي بتصريح مفاجئ: " زوجي الأول طلقني 11 مرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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