شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 8.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل جودر الحلقة 8، بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

وفي الحلقة السابقة من المسلسل حاول جودر الخروج من الجزيرة المهجورة، خلال أحداث الحلقة السابعة من المسلسل ، والذى يُعرض على قناة on، كما قالت له حورية البحر – هنادى مهنا، وخلال خروجه ظهر له تنين النار وأصابه في يده ، ثم ظهرت شجرة – إنعام سالوسة تتحدث لها وقالت: "خذ ورق شجر منى لتشفى ذراعك من الجرح الذى أصابك من النار".

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان