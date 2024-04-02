لجين عمران تكشف أسرارًا للمرة الأولى بـ حبر سري.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تحل الإعلامية السعودية لجين عمران، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم اليوم في برنامج حبر سري حلقتي 23 و24 رمضان.

وتكشف لجين خلال الحلقة العديد من الأسرار والكواليس في حياتها من بينها أسباب إخفاء من هو زوجها، كما تكشف عن عمليه التجميل التي ندمت عليها.

برنامج حبر سري يعرض يوميا على شاشة القاهرة والناس في السادسه مساء واستضاف خلال هذا الموسم عددا كبيرا من الفنانين والرياضين من بينهم فيفي عبده وكهربا وخالد يوسف وأمير كراره وبيومي فؤاد وسلاف فواخرجي وناهد السباعي وسيف زاهر.

معلومات عن لجين عمران

لجين عمران من مواليد، 26 أكتوبر 1977 وهي إعلامية سعودية، عملت مقدمةَ برامج في عدة محطات، وذاع صيتُها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

ولدت لجين عمران في مدينة الجبيل شرق السعودية شقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل. تزوجت بسن صغيرة من والد ابناءها سمير وجيلان ولكنها انفصلت بعد أنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي».

انتقلت لجين عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في «سيتي بنك» في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

عملت في تلفزيون البحرين حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها، قدمت أمسيات شعرية في مهرجانات عدة كمهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين، مارست مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، اختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، وكأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة زهرة الخليج.